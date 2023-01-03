金起炫当选国民力量党党首 最高委员均为亲尹派议员

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韩国国际广播电台报道：金起炫当选韩国执政党国民力量党新任党代表，他将在今后两年内领导该党。金起炫在首轮投票中便获得了超过50%的得票率，赢得了胜利。意见认为，包括党代表和五名最高委员在内的该党领导班子清一色为“亲尹派”。国民力量党全党大会以金起炫的胜利落下帷幕。选举结果完全由党员投票决定，金起炫凭借52.9%的过半投票率一锤定音，未给予其他候选人逆袭的机会。分析认为，此次结果反映了国民力量党党员希望在新政府执政初期维持稳定的党政关系。金起炫表示，当前必须解决民生问题，将通过劳动、教育和年金三大改革，推动尹锡悦政府获得成功。金起炫说，将为国民力量党和尹锡悦政府的成功鞠躬尽瘁，自己的责任和义务是在明年国会议员选举中获得压倒性胜利。金起炫还一一点名其他候选人，并表示将打造“联合、包容、调和”的国民力量党。最高委员也均为亲尹派议员。金在原、金炳玟、赵修真、太永浩当选最高委员，张艺灿（音）当选青年最高委员。由此，国民力量党结束长达八个月的非常对策委员会体制，将着手调整党内人事和组织，为明年国会议员选举做准备。在野党共同民主党批评称，金起炫的当选是总统室一手策划的结果，意味着政党民主主义的死亡。正义党表示，希望金起炫能够成为对总统直言不讳的党代表。