S-oil石化项目Shaheen动工 为沙特阿美在韩最大规模投资

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韩国国际广播电台报道：韩国石化企业S-oil的“Shaheen项目”正式动工。该项目斥资9万亿韩元，是韩国石化领域最大规模的一笔投资。S-oil表示，Shaheen项目动工仪式9日在位于蔚山市蔚州郡的蔚山工厂举行。韩国总统尹锡悦、产业通商资源部长官李昌洋、蔚山市长金斗谦、S-oil首席执行官Hussain Al-Qahtani、沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称沙特阿美）首席执行官阿敏·纳瑟尔等300余人出席。尹锡悦在动工仪式上表示，真诚祝贺韩国和沙特经济合作的代表性成果——Shaheen项目的启动，将大力支持S-oil和蔚山市的新飞跃。尹锡悦还表示，Shaheen项目是国内石化领域有史以来最大规模的一笔投资，不仅将为创造就业岗位、带动地方经济作贡献，还将巩固韩国和沙特的合作关系。Shaheen项目是S-oil推进的蔚山第二阶段石化项目，该项目投入92580亿韩元在位于蔚山的温山国家产业园区新建大型石化生产设备，其中包括蒸汽裂解装置。Shaheen在阿拉伯语中意为“鹰”。该项目在去年11月沙特阿拉伯王储、沙特阿美大股东穆罕默德·本·萨勒曼访韩之际敲定，预计于2026年6月竣工。项目竣工后，石化在S-oil业务中所占比例将从目前的12%扩大至25%，推动公司以燃油为主的炼油业务多元化。Shaheen项目也是S-oil大股东沙特阿美在韩国有史以来最大的一笔投资。若计入2018年投入4.8万亿韩元修建的第一阶段设施，总投资额高达14万亿韩元。Shaheen将为韩国制造业注入活力，提高国内石化原料供应的稳定性，并使蔚山地区的乙烯产量提高至目前的两倍多。该项目将适用多项新技术。蒸汽裂解装置可对废热进行再利用，生产炼油设备所需的电力，从而减少温室气体排放。首次投入商用的热原油制化学(TC2C)技术通过精简工艺和高能源转换率达到减少碳排放的效果。