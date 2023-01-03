韩检方：青瓦台和国情院扣押脱北渔民渔船前已考虑遣返

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韩国国际广播电台报道：2019年文在寅政府时期，青瓦台和国家情报院在扣押脱北渔民乘坐的渔船前便考虑将渔民遣返北韩。检方在公诉书中指出，当时青瓦台和国情院出于打破南北关系僵局的考虑，强行推进遣返方案。9日，记者通过国会获取的“脱北渔民强制遣返事件”公诉书显示，当时青瓦台在扣押渔船前就制定了强制遣返的方针，并下达给工作人员。检方认为，强制遣返缺乏法律依据及合理根据，青瓦台制定该方针是出于“政治目的”。在河内举行的美北首脑会谈破裂后，南北关系急剧趋冷，当时文在寅政府正试图挽回局面。检方调查结果显示，文在寅政府已邀请北韩国务委员长金正恩出席韩国-东盟峰会，因此希望通过遣返渔民显示对北韩的尊重。检方还在公诉书中指出，前青瓦台国家安保室长郑义溶、国家情报院前院长徐薰等人不顾渔民的归顺意愿和工作人员的反对，强行遣返。据公诉书，徐薰于2019年11月3日收到国情院对共调查局长提交的包括渔民坦白犯下重大罪行等内容的报告后表示，“这是重大犯罪，遣返不就行了”。次日，徐薰不顾对共调查局的两次反对，指示国情院前处长提出遣返意见。另外，在11月4日的青瓦台会议上，青瓦台法务秘书官认为遣返缺乏法律依据，但前青瓦台总统秘书室室长卢英敏表示，“考虑到南北的特殊关系，可以遣返”。卢英敏还要求法务秘书官寻找支持遣返决定的论据，在这一过程中各类文件也根据遣返方针进行了修改。调查显示，政府在将杀害16名同事后南下的脱北渔民送至板门店的过程中，向渔民谎称“去其他地方”。渔民在得知真实情况后试图自残，进行了激烈反抗。统筹遣返工作的郑义溶实时听取了遣返情况报告，并通过视频收看了渔民被交接的过程。