韩1月经常项目收支时隔一个月再现逆差

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韩国国际广播电台报道：受出口萎缩等影响，1月韩国经常项目收支时隔一个月再次转为逆差。出口萎缩导致商品收支逆差超过70亿美元、旅行收支等的逆差规模也有所扩大。韩国银行10日公布的“国际收支初步统计”显示，今年1月韩国经常项目收支出现45.2亿美元（约合59664亿韩元）逆差。经常项目收支去年11月出现2.2亿美元逆差，12月因分红收入收支增加，转为出现26.8亿美元顺差，但未能连续两个月保持顺差基调。具体来看，商品收支出现74.6亿美元逆差。商品收支连续四个月出现逆差，且相较一年前的15.4亿美元顺差剧减90亿美元。出口同比减少14.9%。去年9月出口时隔23个月首次减少，随后连续五个月下滑。受全球经济放缓影响，以通关为准，半导体（-43.4%）、钢铁制品（-24.0%）出口减少。从出口对象国来看，对中国（-31.4%）、东南亚（-27.9%）、日本（-12.7%）的出口下滑。进口同比增长1.1%，其中轿车（+65.9%）、粮食（+6.1%）等消费材料进口增长3.9%。但原材料进口额减少5.3%，其中原油和石油产品进口额分别减少11.0%和12.4%。服务收支逆差为32.7亿美元，逆差规模同比增加24.4亿美元。