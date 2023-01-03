韩美启动“自由护盾”联合军演 北韩威胁采取重大实践性措施

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国13日0时起实施“自由护盾”联合军演。两国将在为期11天的演习中通过包括户外机动演习在内的战区级演习，评估联合防卫态势、加强韩美同盟的应对能力。韩美将基于反映了北韩核导能力升级、发生改变的安全环境等变化的模拟情境开展演习。此次演习模拟实战状况，将不间断地连续进行11天，为有史以来最长。相当于预演的危机管理演习于6日-10日进行。正式演习将省略“防御”阶段，直接按照“击退”、“稳定北韩地区”等情境展开操练。韩美将重点实施师级“双龙”联合登陆演习、联合特种作战演习（Teak Knife，柚木刀）等20余项演习，使此次联合军演恢复到过去“秃鹫”（FE）演习以上的水平。韩美还在推进于3月底展开与“自由护盾”联动的联合航母战斗群演习和韩美日导弹预警演习。美国核动力航母“尼米兹”号（CVN 68）将参加联合航母战斗群演习，预计可探测、拦截多种弹道导弹的宙斯盾驱逐舰，搭载“战斧”导弹的核动力潜艇也将参加演习。为应对北韩在军演期间进行挑衅，韩美军方加强了对北监视和警备态势。据北韩官方媒体12日报道，北韩国务委员长金正恩主持召开劳动党中央军事委员会扩大会议，会议决定采取重大实践性措施，更为有效地行使战争遏制力，使其更具威力和攻击性，以应对韩美联合军演。预计北韩将在此次演习中进行各类弹道导弹和超大型火箭炮试射、投入战术核武运作部队的大规模海陆空联合火力演习、向海上缓冲区射击等高强度武力示威。北韩已于9日向西海发射了6枚短程弹道导弹级别的新型战术诱导武器，并宣称韩美作战机场是此次发射的模拟目标。