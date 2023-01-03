北韩抗议安理会人权会议 称将采取极其强有力的应对措施

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韩国国际广播电台报道：北韩称联合国召开闭门会议讨论北韩人权问题的决定是“美国利用人权施压的卑劣闹剧”，将采取“极其强有力的应对措施”。北韩外务省13日在朝中社发布声明称，美国穷凶极恶、反对我国的敌对行为已经到了无法再袖手旁观的地步。北韩外务省称，配合美国和南朝鲜从13日起进行的大规模战争演习，美国企图强行召开联合国安理会非正式会议，与其追随势力一起讨论根本不存在的我国的“人权问题”。北韩外务省表示，朝鲜民主主义人民共和国强烈谴责并完全反对美国卑劣的“人权”闹剧，这是美国对朝敌视政策的最集中体现。北韩外务省称，人权即国权，使用一切可用手段以维护国权是主权国家的合法权利。朝鲜民主主义人民共和国严正重申，为全面维护国家自主权和权益， 将采取极其有力的措施回应美国及其追随势力最卑劣的敌对阴谋。北韩外务省还称，美国及其追随势力煽动朝鲜人权问题与真正的人权保障没有任何关系，只不过是抹黑朝鲜民主主义人民共和国形象、抹杀朝鲜人民真正权利和利益的最为政治化的敌对手段。我国人民的对美、对敌立场一如既往，将毫不留情地惩罚全面否定我国自主权和社会主义制度的美帝国主义分子、使他们付出高昂的代价。联合国将于3月17日召开闭门会议，讨论北韩的人权侵犯问题。要求召集会议的美国和阿尔巴尼亚在要求书中指出，北韩的人权侵犯和滥用问题威胁国际和平及安全，与非法大规模杀伤性武器和弹道导弹项目存在直接关联。