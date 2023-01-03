SM收购战落下帷幕 kakao获得经营权

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：持续超过一个月的SM娱乐公司经营权纷争12日得到了戏剧性的解决。HYBE宣布放弃收购，IT企业kakao获得经营权。HYBE试图通过收购身为K-POP鼻祖的SM娱乐公司来扩大规模并填补防弹少年团的空档期。kakao则迫切需要能够提高海外市场收益的顶级艺人。两家公司攸关生死的竞争终于告一段落。双方决定，SM的经营权归kakao，HYBE则在平台领域与kakao展开合作。HYBE就放弃收购的原因表示，持续的竞争导致股市过热，使SM的收购价格超出了适当范围。HYBE方面认为，在kakao以每股15万韩元的价格公开收购SM股份的情况下，勉强收购将造成损失。事实上，在两家公司围绕SM经营权展开竞争后，SM股价连续多个交易日创新高，在一个月间涨至原先的约两倍。最终，在高达1万亿韩元的资本竞争中落后的HYBE宣布放弃，双方在将市场混乱减至最小的共识下达成一致。证券业界认为，对于HYBE来说，这一决定降低了陷入“赢者诅咒”的风险。而kakao缺少高价值艺人，因此15万韩元的价格并不算昂贵。kakao将按照原定计划到3月26日持续进行公开收购。预计公正交易委员会旨在评估市场垄断与否的企业合并审查将成为下一个重要关口。