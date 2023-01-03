北韩去年非法赚取23亿美元外汇 为2018年以来最大值

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韩国国际广播电台报道：北韩去年通过互联网黑客行为和违反联合国安理会决议的非法出口共赚取了23亿美元外汇。据政府有关人士13日消息，北韩去年通过多种非法途径赚取了23亿美元外汇，是2018年对北经济制裁正式实施以来的最大值。其中过半通过互联网黑客和违反联合国安理会决议的非法出口赚取。北韩去年攻击越南企业Sky Mavis开发的区块链游戏“Axie Infinity”和美国P2P企业Harmony，盗窃了价值高达7亿美元的虚拟货币。这是有史以来规模最大的一起虚拟货币盗窃案。联合国安理会对北制裁委员会专家组2月提交给委员会的报告指出，去年北韩盗窃的虚拟货币价值超过1.2万亿韩元，规模为有史以来最大。政府有关人士指出，这显示出北韩的互联网犯罪正在削弱国际社会的对北制裁，北韩去年发射了70余枚导弹，次数为历年最多，其中包括8枚洲际弹道导弹，互联网犯罪正为北韩大规模杀伤性武器开发源源不断地提供资金。据政府掌握的情况，北韩去年通过走私出口煤炭、黄金、武器赚取了3亿-4亿美元，从非法派遣至中国和俄罗斯的劳动者处获得了3亿-4亿美元的上缴金。上述行为均违反联合国安理会制裁。2017年8月北韩发射“火星-14型”洲际弹道导弹后，安理会通过第2371号制裁决议，全面禁止北韩煤炭、铁、铁矿石等矿物出口。2017年通过的第2397号制裁决议要求成员国截至2019年12月22日遣返境内所有北韩劳动者。与此同时，北韩进一步靠近中国并获得了经济援助。据政府了解到的情况，去年北韩除了获得中国提供的粮食、医药品等无偿援助外，还获得了原油贷款等价值7亿-8亿美元的外汇收入。政府有关人士指出，中国的援助对北韩挑衅行为发挥了不容忽视的影响。