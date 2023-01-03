北韩称发射2枚潜射巡航导弹 韩联参指存在与事实不符部分

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韩国国际广播电台报道：北韩称12日发射了2枚潜射战略巡航导弹。对此，韩国联合参谋本部表示，北韩公布的具体参数与我方掌握的情况不同。北韩官方媒体13日早报道称，北韩前一天发射了2枚潜射巡航导弹。报道称，战略巡航导弹水下发射训练于12日凌晨实施，“8.24英雄”舰在东海镜浦湾发射了导弹。镜浦湾是咸镜南道洪原郡前的水域，属于北韩潜艇设施所在的新浦。北韩媒体称，2枚战略巡航导弹在东海上沿着“8”字型飞行轨道飞行约2小时06分多钟，飞行距离为1500公里、成功命中目标。报道还称，此次发射训练检验了武器体系的可信性，检阅并评估了潜艇部队的水下对地攻击作战态势。联合参谋本部在北韩公布该消息约10分钟前宣布，位于新浦附近海域的北韩潜艇试射了型号不详的导弹。军方有关人士表示，2枚巡航导弹确实从潜艇上发射，但北韩公布的具体参数与我方掌握的有所不同。这名人士还表示，正在分析这其中是否存在欺骗和夸张。联合参谋本部公报室长李成俊（音译）就未立即公布北韩试射导弹的原因表示，有必要保护我国的监视和情报能力。另一名军方人士表示，事前就在进行追踪，探测到了发射迹象。联合参谋本部强调，北韩试图以发射导弹等挑衅行为妨碍从13日起实施的韩美联合军演，但韩美同盟将正常展开演习。