尹锡悦要求细致评估硅谷银行破产事件对韩经济影响

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦指示细致评估美国硅谷银行破产事件对国内经济的影响。总统室发言人李度运表示，尹锡悦总统13日在总统和首席秘书会议上表示，美国硅谷银行破产导致金融市场的不确定性扩大，要求以经济副总理为中心，细致评估硅谷银行破产的主要原因、事件进展、美国政府部门的应对、对国内金融市场和实体经济的影响。韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐13日表示，美国硅谷银行破产对全球金融市场造成的影响暂时有限。秋庆镐当天在政府世宗办公楼主持召开出口投资责任官员会议并表示，目前很多意见认为，此次事件不会扩大为全球性金融和经济风险因素，影响将较为有限。秋庆镐表示，美国财政部等有关部门及时公布了保护硅谷银行储户全部存款的措施，不过未来影响的不确定性仍然较大，有关部门将联合实施监测，力求将该事件对我国金融市场和实体经济的影响降至最低。美国政府当地时间12日宣布，将不论保险额度，为硅谷银行储户的存款提供全额担保。韩国银行认为，美国硅谷银行事件扩展为金融系统性风险的可能性不大。当天上午8时，央行副行长李承宪主持召开市场状况评估会议，评估美国硅谷银行破产事件对国内金融外汇市场造成的影响。李承宪在会上表示，美国商业银行的财务健全性持续改善，美国财政部和美联储联合宣布全面保护储户存款，因此该事件发展为金融系统性风险的可能性不大。不过李承宪指出，此次事件有可能对投资心理造成影响，且根据美国消费者物价指数的变化情况，全球金融市场的波动性有可能扩大。金融监督院院长李卜铉13日主持该院各部门和纽约办事处联合金融市场评估会议，并要求加强检查国内各金融公司的紧急融资计划，以应对国际金融市场波动性扩大的可能性。金融监督院的风险评估结果显示，国内银行和非银行金融机构的资产负债结构均有别于硅谷银行。鉴于良好的资本比重、流动性比例和稳固的收益性，国内金融公司具备充分能力应对暂时性冲击。国民年金持有硅谷银行和Signature Bank的股份，因此正摸索应对方案。国民年金方面表示，正密切关注相关进展，寻找将损失降至最低的方案。以去年底为准，国民年金持有约10万股硅谷银行金融集团的股份，委托投资规模不详。另外，按照2021年的公示结果，国民年金持有约60亿韩元的Signature Bank股份。