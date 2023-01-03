斯德哥尔摩国际和平研究所：2018年-2022年韩军火出口猛增74%

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韩国国际广播电台报道：瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）表示，韩国军火出口规模在过去五年间增长了74%。斯德哥尔摩国际和平研究所当地时间13日公布的《2022年国际武器移交动向》报告显示，2018年-2022年韩国在全球军工出口市场所占份额为2.4%，较前一个五年（2013年-2017年，1.3%）大幅扩大。在去年公布的报告中，韩国的市场份额为2.8%、排名全球第八，今年则下滑至第九。2018年-2022年购买韩国军火最多的国家是菲律宾（16%）、印度（13%）和泰国（13%）。报告指出，这一期间韩国出口军火的大部分（63%）均销售给亚洲和大洋洲国家，不过2022年波兰大规模订购韩国军火，显示出全球对韩国产军火的需求正在扩大。报告指出，2023年后韩国将交付136架战斗机、6艘军舰、990辆坦克、23辆装甲车、1232门野战炮等。与此同时，韩国还是全球第六大军火进口国。报告指出，2018年-2022年，韩国在全球军工进口市场所占份额为3.7%，按照进口额计算，较前一个五年（2013年-2017年，2.2%）增长了61%。其中，从美国进口的武器占比高达71%，其次是德国（19%）、法国（7.9%）等。