韩国娱乐与文化领域物价涨幅创14年来新高

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韩国国际广播电台报道：2月韩国娱乐与文化领域物价上涨率创下14年以来的最高纪录。据分析，这是由于防疫措施被放宽导致境外旅游和休闲活动需求增加。据KBS记者报道，2月韩国消费者物价指数中的娱乐和文化消费物价指数较一年前增长了4.3%，增幅创下2008年12月后14年来的最高纪录。据分析，新冠疫情之后开始复苏的团体旅行带动了娱乐和文化物价的上涨。尤其是境外团体旅行的费用上涨了13.3%，从去年12月开始连续三个月出现两位数增长。国内团体旅行费则上涨了4.1%。另外，随着户外活动的增加，登山、露营等休闲用品价格和运动用品价格分别上涨6.1%和9.5%。据调查，健身房的使用费上涨3.4%、游乐设施使用费上涨9.3%、电影票价上涨7.4%等体育和文化服务领域的价格也有所上涨。伴侣动物用品和在线内容使用费也较去年同期大幅上涨。其中，伴侣动物用品价格上涨9.4%、管理费上涨4.4%。奈飞、Watcha、Wavve等互联网视频点播平台及网络内容的使用费上涨3.1%。新冠疫情流行后每月下降的娱乐及文化领域物价的涨幅从2020年12月开始再次转为上升趋势。到去年2月为止，涨幅为0%-2%以下。但疫情放缓后，呈逐渐扩大的趋势。分析认为，虽然2月韩国消费者物价时隔十个月放缓至4%水平，但此前小幅增长的娱乐和文化领域物价因基数效应而进一步上升。