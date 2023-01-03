尹锡悦将对日本进行两天一夜的访问

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦定于16日-17日访问日本，届时将与日本首相岸田文雄会晤。访日期间，尹锡悦还将同日本政界、财经界人士以及大学生接触。总统室国家安保室室长金圣翰14日下午在总统室举行的新闻发布会上透露，重启已停摆12年的韩日两国首脑访问将成为韩日关系获得改善的重要里程碑。金圣翰在介绍尹锡悦此行的行程时透露，尹锡悦总统访问日本的第一天将与在日同胞举行午餐会兼恳谈会，接着将举行韩日首脑会谈和晚宴。两位首脑将商讨被强征劳工受害者赔偿问题解决方案的履行等关系正常化方案。同时，还将探讨日本解除对韩出口限制以及深化两国经济合作的方案。两位首脑还将讨论韩日《军事情报保护协定》（GSOMIA）正常化等悬而未决的问题。尹锡悦在访日第二天将会晤韩日议员联盟和韩日合作委员会的政界人士，并出席由财经界人士参加的“韩日商务圆桌会议”，接着尹锡悦将面向日本大学生和韩国留学生进行演讲，并于当天晚些时候回国。尹锡悦总统的夫人金建希（音译）女士将随同访日。目前正在协调包括金建希与日本首相夫人岸田裕子会晤在内的各种日程。金圣翰表示，尹锡悦总统此次访日标志着此前陷入僵局的韩日关系正式进入正常化轨道，这将成为停止两国关系持续停滞的恶性循环、重新开展双边正式交流的重要契机。