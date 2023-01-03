尹锡悦指示完善劳动时间改革方案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦指示有关部门研究并推进完善劳动时间灵活化法案。总统室宣传首席秘书金恩慧表示，尹锡悦总统指示重新研究推进相关法案，特别是要仔细听取MZ世代(1980年代初期-2000年代初期出生的千禧一代和1990年代中期-2000年代初期出生的Z世代的统称)的意见。意见认为，由于此前政府缺乏同国民的沟通，导致不少民众将可选择工作时间的方式认为是在强迫进行长时间工作。对此，总统室相关人士解释说，总统的上述指示旨在要求与青年们进一步沟通、寻找完善方案和进一步实施舆论调查，并不是要求全面重新研讨灵活调整劳动时间的方向，而是更注重说服国民、寻求补充。国务总理韩德洙也在国务会议上表示，总统的指示旨在要求摆脱一刀切式的限制，转换为合理的制度。韩德洙说，在集中工作的时间集中工作，之后则保障充分的休息，可保障健康权。韩德洙向劳动界方面表示，在灵活调整劳动时间的同时，为避免发生不支付加班费、拖欠工资、疏忽健康权保障等情况，政府将严格执法。另外，国民力量党表示，虽然党内也有部分人士为了反对而反对，但每周最长69小时工作制是劳动者和企业可以共同发展的法案。与此相反，共同民主党则批评说，好不容易通过社会协议建立了每周最长52小时工作制，但政府却发布了将每周最长工作时间增加到69小时的倒行逆施的政策。