韩2月就业人口新增31万余人 青年就业人口减12万余人

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韩国国际广播电台报道：2月韩国就业人口仅增加31万余人，增幅为两年来的最小值。除60岁及以上年龄层外，其他年龄段就业人口减少了10万人以上，显示出经济放缓对就业造成了影响。2月韩国就业人口同比增加31.2万人，增幅创2021年2月以后两年来的最小值。就业人口增幅自去年6月起连续九个月收窄。按年龄段来看，60岁及以上就业人口同比增加41万余人，其余年龄段的就业人口则减少10万余人。尤其是29岁及以下青年就业人口减少逾12万人，创2021年2月以后的最大减幅。青年就业率也下降了0.4个百分点，降至45.5%，时隔两年首次出现下滑。据统计厅分析，这是去年就业情况良好造成的基数效应和经济增速放缓所致。统计厅社会统计局长徐韵朱说，批发零售和运输仓储业不景气，加上其他原因，导致20岁年龄段人口就业形势恶化。按行业来看，卫生及社会福利业和住宿餐饮业的就业人口有所增加，批发零售和运输仓储业的就业人口有所减少。2月，制造业就业人口减少2.7万人，继1月之后连续第二个月减少。分析认为，出口不振导致制造业就业人口减少。政府表示，经济放缓和生产人口减少等造成就业人口增幅收窄，不过线下服务恢复正常和外籍劳工增加等或可一定程度上予以弥补。