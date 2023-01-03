尹锡悦：将在首都圈打造系统芯片集群

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，将在首都圈打造全球规模最大的系统芯片集群，并在地方新建14个国家尖端产业园区。尹锡悦总统表示，将切实支援民间投资，以培育尖端产业。尹锡悦在介绍当前情况时，将尖端产业整体上比喻为“经济战场”。他说，截至2026年将由民间主导对芯片、显示器、蓄电池、生物科技、未来型汽车和机器人这六大关键产业集中投资550万亿韩元。将基于300万亿韩元规模的民间投资，在首都圈打造世界规模最大的新尖端系统芯片集群。尹锡悦表示，将与现有的存储芯片制造园区、150家以上的国内外材料·零部件·设备企业以及板桥无晶圆厂相连接，培育出世界规模最大的巨型芯片集群。另外，还将在地方新建14个国家尖端产业园区。政府将放宽土地使用限制、新建产业园区，以培育各地具有优势的项目。尹锡悦说，尖端产业的发展直接关系到整体经济的增长，同时也直接关系到地区的均衡发展。系统芯片集群将坐落于京畿道龙仁，与器兴、华城、平泽、板桥等地现有生产和设计设施相辅相成。政府还将支援民间投资，打造可发挥各地区优势的产业园区。具体来看，计划在大田打造纳米·半导体产业园区，在大邱打造未来型汽车和机器人产业园区，在光州打造未来型汽车关键零部件产业园区，在江原打造生物科技产业园区。尹锡悦强调，速度将是关键，并呼吁国会尽快处理《扩大尖端产业设备投资税额扣除有关法案》。