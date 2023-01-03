北韩向东海发射洲际弹道导弹 针对韩日首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：北韩16日发射洲际弹道导弹（ICBM）。韩日首脑会谈定于当天举行。据韩国联合参谋本部消息，当天清晨7时10分许，北韩从平壤顺安一带向东海发射1枚洲际弹道导弹。这是北韩时隔约一个月再次发射洲际弹道导弹。2月18日，北韩以高角度方式发射“火星-15”型导弹，导弹在5700余公里的高度飞行了约900公里。军方正对北韩此次发射的导弹型号进行分析，不排除是在2月北韩阅兵式上亮相的固体燃料发动机洲际弹道导弹的可能性，也有可能是“火星-15”型、“火星-17”型等现有型号洲际弹道导弹。这是北韩进入今年以来第六次发射弹道导弹，距离3月14日其在黄海南道长渊一带发射2枚短程弹道导弹（SRBM）仅两天。分析认为，北韩此举是针对定于当天在日本东京举行的韩日首脑会谈。韩日最近正以韩美日演习为契机加强安全合作，应对北韩弹道导弹挑衅是合作重点。2月18日北韩发射“火星-15”型洲际弹道导弹，四天后韩美日便在东海展开了导弹防御演习，共同应对北韩挑衅。与此同时，文在寅政府时期骤冷的韩日关系有望以此次首脑会谈为契机恢复，预计《韩日军事情报保护协定》将实现正常化，两国合作将大幅增强，这引起了北韩的警惕。另外，北韩此举还是对从13日起实施的韩美“自由护盾”联合军演表示抗议。北韩称此次军演为“战争准备”，宣布将采取“实践性措施”予以回应。3月12日，北韩曾发射2枚潜射巡航导弹（SLCM），9日发射6枚短程弹道导弹级别的导弹。