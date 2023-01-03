尹锡悦：被强征劳工问题解决方案是顾全大局的决断 日本也应采取行动

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在韩日首脑会谈即将举行之际向日本媒体强调，被强征劳工问题解决方案是韩国政府为了国民所做出的顾全大局的决定，并敦促日本采取行动。《朝日新闻》、《每日新闻》、《日经新闻》16日刊登了尹锡悦的书面采访。尹锡悦在采访中指出，韩国政府3月6日公布的被日帝强征劳工受害者赔偿方案是为了同时满足1965年邦交正常化协议和2018年韩国大法院判决而努力的结果。尹锡悦表示，日本也表示将毫不动摇地继承历届内阁的历史认识，共同构建面向未来的韩日关系，期待日方采取相应的行动。尹锡悦敦促两国共同努力，超越矛盾和反目，打开面向未来的历史性机遇之窗。对于两国决定重启关于取消日本出口管制的谈判，尹锡悦表示，期待通过重启中断了三年的政策对话，尽快得出关于出口管制问题的合理解决方案。尹锡悦还对此次会谈后两国首脑恢复密切交流表示期待。尹锡悦说，希望今后同岸田文雄首相随时进行沟通，不受形式和时间的拘束，期待有机会在发生问题时随时互访、交换意见。尹锡悦指出，日本与韩国共享普世价值，是在安全、经济、科学技术等多个领域展开合作的伙伴，我确信面向未来的韩日合作将为两国、乃至全世界的自由、和平与繁荣作出贡献。