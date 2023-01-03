韩联参：北韩16日所射导弹与“火星-17”型相似

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韩国国际广播电台报道：北韩16日上午向东海发射1枚远程弹道导弹。韩国军方评估认为，这枚导弹与“火星-17”型新型洲际弹道导弹相似。联合参谋本部表示，16日上午7时10分许，北韩从平壤顺安一带向东海发射1枚远程弹道导弹。导弹以高角度发射，飞行1000公里后坠入东海。日本防卫省分析称，导弹的最高高度约为6000公里，飞行时间约为一个多小时，向发射地点的东北方向飞行，最后坠入中国与俄罗斯接壤地区的海域。韩美情报部门正综合北韩近期导弹开发动向分析导弹的具体参数。联合参谋本部表示，我们认为这枚导弹与“火星-17”型相似，不过探测到的部分情况存在差异。联合参谋本部还表示，这枚导弹是固体燃料发动机洲际弹道导弹的可能性很小。北韩发射导弹后，联合参谋本部议长金承谦和联合司令部司令保罗·拉卡梅拉立即召开合作会议，重申将进一步加强联合防卫态势，应对北韩的任何威胁和挑衅。这是进入今年以来，北韩第六次发射弹道导弹，距离3月14日其在黄海南道长渊一带发射2枚短程弹道导弹仅时隔两天。此次还是北韩继2月18日发射“火星-15”型导弹后，时隔约一个月再次发射远程弹道导弹。北韩在韩美联合军演之际进行了不同形式的挑衅，3月9日从南浦一带向西海方向发射6枚近程弹道导弹，12日在新浦一带发射2枚潜射巡航导弹。