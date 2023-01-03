韩日经济界宣布创建未来伙伴关系基金

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本的代表性经济团体16日宣布创建“韩日·日韩未来伙伴关系基金”。全国经济人联合会（以下简称“全经联”）和日本经济团体联合会（以下简称“经团联”）当天下午在位于东京的经团联会馆举行联合记者会，发布《韩日·日韩未来伙伴关系宣言》。两家团体表示，韩国政府公布了被强征劳工问题解决方案，日本政府认为该方案是旨在推动韩日恢复健全关系的措施。两家团体期待韩日今后在政治、经济、文化等领域的交流进一步扩大。全经联和经团联表示，韩日经济界通过会议持续研究加强韩日经济交流的方案，双方决定借此机会实施联合项目，巩固韩日构建面向未来关系的道路。作为联合项目的一个环节，两家团体计划分别创建“韩日未来伙伴关系基金”（全经联）和“日韩未来伙伴关系基金”（经团联）。两家团体强调，通过这项基金，将实施在新国际秩序下韩日两国应寻求的未来及合作方案的研究、关于解决两国共同面临课题的项目、促进肩负未来的青年人才交流等，进一步扩大并加强两国间的经济关系。全经联和经团联还表示，韩日面临着不少必须合作应对的课题，包括维持并加强自由开放的国际秩序、联合应对资源和能源的武器化、应对绿色转型和数字转型、低生育率和老龄化、实现可持续发展目标等。