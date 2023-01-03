尹锡悦抵达日本后继续就北韩导弹挑衅召开视频会议

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就北韩发射疑似洲际弹道导弹一事指出，不计后果的挑衅将付出明确的代价，须进一步加强韩国、美国和日本的安全合作。据总统室公布的新闻资料，尹锡悦当天上午启程前往日本之前，出席了在龙山总统室地下国家危机管理中心召开的紧急国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，并作出了上述发言。尹锡悦要求军方保持可遏制北韩任何威胁的牢固的韩美联合防卫态势，同时切实执行目前正在进行的“自由护盾”联合军演的任务。尹锡悦强调，应以高强度实施空中战斗、航母战斗群演习等联合演习。国家安全保障会议常任委员会委员们强调，北韩发射远程弹道导弹明确违反联合国安理会决议，加剧了韩半岛的紧张局势、威胁地区和平，是重大的挑衅行为，对此提出强烈谴责。委员们还指出，金正恩政权持续进行核开发和导弹挑衅，不仅不去解决经济困难和长期的粮食短缺问题，还从事走私油类和奢侈品、剥削劳动者以赚取外汇、互联网黑客等非法行为。尹锡悦当天下午抵达日本东京后前往布置在下榻处的状况室，召开视频会议并评估安全状况。状况室安装有可与联合参谋本部、国家危机管理中心联络的系统。总统室有关人士表示，尹锡悦总统在会议上听取了北韩发射导弹后无异常动向的报告后表示，一旦发生异常情况，将在此处（状况室）持续展开评估和应对。