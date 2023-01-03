尹锡悦要求完善劳动时间改革案 在野党批“一团乱麻”

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韩国国际广播电台报道：韩国政府的劳动时间改革方案因每周最长69小时工作制引起争议，韩国总统尹锡悦要求予以完善。总统室表示，尹锡悦总统认为，即便延长工作时间，每周超过60个小时也并不合理。总统室社会首席秘书安祥薰表示，进行立法预告的政府方案未设置适当上限，尹锡悦总统对此感到遗憾并要求完善。总统室表示，将听取MZ世代劳动者、未加入工会的劳动者等一线意见，制定具体的完善方案。有意见批评总统室与劳动部在政策发表方面的步调不一致。对此，总统室表示，政府将细致听取这段时间的各种意见，将改革方案修改得更符合实际情况。国民力量党认为，受到假新闻和沟通不足的影响，此次修正案的宗旨引发了“长时间劳动”的误会。国民力量党议员林利子指出，提出不现实假设的假新闻、沟通不到位引起了“长时间劳动”的误会，将与国民充分沟通，制定合理方案。在野党共同民主党则批评总统室、政府和执政党围绕改革方案表现得一团乱麻。共同民主党国会代表朴洪根指出，无论如何加强沟通和宣传，都无法改变每周最长69小时工作制是将劳动者推入过劳死的杀人工作制这一事实。共同民主党还指出，政府不去解决根本性问题和局限，一味地以加强宣传为由强行推进法案，且总统室和政府持续在政策问题上出现不一致。