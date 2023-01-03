尹锡悦：《韩日军事情报保护协定》全面恢复正常 不会就第三方代偿方案进行追偿

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，韩日首脑在会谈上宣布《韩日军事情报保护协定》全面恢复正常。16日，尹锡悦同日本首相岸田文雄在东京官邸进行了长约一个小时的首脑会谈，随后于下午6时30分许举行联合记者会。尹锡悦对日本媒体提出的关于被强征劳工第三方代偿方案的追偿权问题表示，2018年韩国法院做出了与韩国政府一直以来的立场、韩国政府对1965年《韩日请求权协定》的解释相异的判决，我们认为，不能一直放任该问题不管，而应对政府解释该协定时所秉持的始终一贯的态度和法院判决进行调和性解读，使韩日关系恢复正常并向前发展，因此公布了第三方代偿解决方案。尹锡悦还表示，若行使追偿权，意味着所有问题回到原点，韩国政府在关于解决方案的公布和其宗旨方面不提出行使追偿权。另外，韩国媒体提问“通过此次会谈能够获得怎样的国家利益”，对此，尹锡悦表示，韩国的国家利益和日本的国家利益并非“零和博弈的关系”，两国关系恢复正常、向前发展，在应对安全危机问题等方面将起到很大帮助。尹锡悦还表示，刚刚在首脑会谈上，我们宣布《韩日军事情报保护协定》全面恢复正常，应确保两国能够分享关于北韩导弹发射和航迹的情报，并共同应对。有意见指出，韩国国内不少观点认为日方的回应不够充分。对此，岸田文雄表示，我认为，今天我们在这里也取得了多项成果，今后两国还将继续取得具体成果。岸田文雄表示，我认为韩国政府的被强征劳工赔偿问题解决方案旨在使处于极度困境之中的两国关系恢复健全。岸田文雄还重申继承包括1998年10月公布的《日韩共同宣言》（金大中-小渊惠三宣言）在内的日本历届内阁对历史认识的有关立场。