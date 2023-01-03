尹锡悦：《韩日军事情报保护协定》全面恢复正常 重启“穿梭外交”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄16日在日本东京举行首脑会谈。韩日首脑在会谈中宣布《韩日军事情报保护协定》全面恢复正常，双方决定加强经济和安全合作，并就重启“穿梭外交”达成了协议。此前，在日本对韩国采取出口限制措施后，韩国政府宣布终止《韩日军事情报保护协定》。文在寅政府认为，日本以“安全担忧”为由对韩国采取出口限制措施，因此不能继续与日本共享敏感的军事情报，于2019年8月通报日本终止《韩日军事情报保护协定》。之后韩方虽然暂停《韩日军事情报保护协定》终止决定，协定得以维持，但在法律地位上一直处于不稳定状态。尹锡悦在联合记者会上表示，刚刚在首脑会谈上，双方宣布《韩日军事情报保护协定》全面恢复正常。分析认为，此举使得《韩日军事情报保护协定》确保了法律上的稳定性。双方还决定重启2018年以后中断的安全政策协商会议，并商定除韩美日三国经济安全对话外，另行新设韩日经济安全对话，以加强半导体供应链等合作。另外，随着韩日关系改善，未来还有望举行韩中日三方领导人会议。日本首相表示，将研讨在适当时期访问韩国。两位首脑表示，今后将不局限于形式进行会晤，继续就各项议题展开具体协商。