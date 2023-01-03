韩朝野对韩日首脑会谈褒贬不一

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野对韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄的首脑会谈褒贬不一。执政党国民力量党评价称，韩日开启了共同繁荣的新时代，在野党共同民主党则谴责此次会谈是最恶劣的屈辱外交。国民力量党首席发言人姜旻局16日在评论中表示，冻结的韩日关系迎来了春天。姜旻局提及韩日商定重启高层和工作磋商、解决出口限制和世贸组织起诉问题、韩美日共同应对北韩核问题、构建经济安全对话等，称韩日首脑一致认为两国是共同推动国际社会和平与发展的合作伙伴。姜旻局表示，两国均认为共同打造未来至关重要，商定由韩国全国经济人联合会和日本经济团体联合会共同建立韩日未来伙伴关系基金，用于推进两国未来主人翁——年轻人才的交流以及开展经济合作方案的研究。姜旻局说，虽然过去的历史无法改变，但可共同打造未来。当前我们正面临自由民主主义危机，韩日两国应携手并肩。相反，共同民主党谴责当天的韩日首脑会谈是最恶劣的屈辱外交。共同民主党首席发言人安浩永在评论中指出，充斥着屈服外交的韩日首脑会谈令国民感到羞耻，是又一次的外交惨案。会谈一无所获、仅有利于对方。安浩永表示，正如所料，会谈无果而终。虽然韩日两国首脑见面，但日本政府始终未就强征问题道歉。岸田文雄首相表示将继承日本历届内阁的立场，但从他的表态中丝毫找不到对历史问题的责任感。