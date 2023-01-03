北韩称实施核反击模拟综合训练 金正恩要求完全具备核打击态势

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韩国国际广播电台报道：北韩表示，19日发射的导弹是战术核运作部队“核反击模拟综合战术训练”的一环。该训练于18日和19日进行，北韩国务委员长金正恩携女儿金主爱（音译）观摩。金正恩还称“应完全具备核打击态势”。据北韩官方媒体20日报道，北韩于18日、19日实施了战术核运作部队核反击模拟综合战术训练。国务委员长金正恩莅临现场指导，女儿金主爱随行。据朝中社报道，金正恩指出，仅依靠拥核国这一事实无法对战争予以实质性的遏制。金正恩强调，作为能够对敌人予以实际打击的手段，必须完全具备可迅速、准确启动的核打击态势，当前的形势迫切要求我们成倍提高核战争遏制力。报道还称，北韩19日上午发射的导弹“是对敌方主要目标的核打击模拟发射训练”，导弹搭载了模拟核弹头的试验用弹头。报道称，导弹从平安北道铁山郡发射，准确地在位于800公里处的目标上空爆炸，验证了核爆炸操控设备和起爆装置的可信性。朝中社还报道说，18日训练首日实施了核打击指挥体系管理演习和核反击态势执行实际技能训练。报道谴责韩美联合军演，称“反共和国的侵略战争演习正在疯狂扩大。韩军表示，北韩19日上午11时05分许在平安北道东仓里发射1枚短程弹道导弹，导弹飞行800余公里后坠入东海。