韩外长：韩日首脑会谈未讨论独岛和慰安妇问题

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振表示，16日在日本东京举行的韩日首脑会谈未讨论独岛主权和日军慰安妇问题。朴振18日做客KBS《九点新闻》时表示，不会对日方公布的消息做任何评论，但独岛和慰安妇问题并不是会谈议题。对于是否可以认为日本首相岸田文雄在会谈上提到了有关问题，朴振表示，不适宜透露首脑会谈的具体内容。对日本关于会谈是否提及独岛和慰安妇问题的说法与韩国截然相反的提问，朴振表示，比起细枝末节的问题，更需要关注大局。时隔12年举行的双边会谈本身就是大事件，韩国在发展两国新关系上发挥着主导性作用。日本官房副长官木原诚二在首脑会谈后的日方记者见面会上表示，会谈谈及了独岛问题，并要求韩方切实履行《慰安妇问题协议》。日本NHK电视台也报道说，当天岸田文雄要求韩国切实履行两国关于慰安妇问题的协议，并说明了日本在独岛问题上的立场。有关内容在韩国国内引发争议后，总统室17日表示，韩日首脑会谈未讨论慰安妇和独岛问题。另外，尹锡悦在会谈后的联合记者会上表示，不会向（日本被告企业）行使追偿权。对此，朴振表示，我们做出了顾全大局的决定，如果在支付赔款后又行使追偿权，就与当初希望回避的强制执行没有任何差别了。朴振还提到，北韩在会谈当天上午发射洲际弹道导弹，韩日双方就如何共同合作应对北韩核导危机深入交换了意见，并就韩日、韩美日共同合作达成了一致。另外，朴振就出口白名单问题表示，两国都发布了施行令，因此需要经过法律程序。双方商定迅速解决该问题，两国经济界人士在总统出席的商务圆桌会议上也同意就新产业技术、供应链稳定展开合作。