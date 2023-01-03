韩民官经济合作团在阿联酋签订20亿美元合约

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韩国国际广播电台报道：今年初韩国总统尹锡悦对阿联酋进行国事访问期间，两国签署了多项谅解备忘录并宣布进行300亿美元的投资。作为后续措施之一，韩国政府向阿联酋派遣了民官经济合作团。合作团在阿联酋签订了20亿美元的新合约，并计划将活动范围扩大至沙特阿拉伯等整个中东地区。来自军工、新产业和能源领域的韩国和阿联酋企业家齐聚一堂，此次活动旨在对今年1月首脑外交的后续成果进行评估。除当时随同出访的企业外，来自当地热门领域的企业也参加了活动。两国企业在军工领域签署了20亿美元、约折合2.6万亿韩元的合约，并推进在其他领域签订规模930万美元的新合约。阿联酋企业对韩国的新技术尤为感兴趣。一家当地企业的负责人表示，韩国产品的品质已达到了一定的水平。产业通商资源部、大韩贸易投资振兴公社等政府部门和机构也提供了支援。一家生产图像改善器的企业表示，进入中东市场最重要的是建立信任关系，因此在推进工作的过程中，耗费了很长时间与采购方开会、磋商，在这方面存在一些困难。今年1月尹锡悦总统对阿联酋进行国事访问期间，阿联酋承诺将通过主权基金向韩国投资300亿美元、约折合40万亿韩元,不过投资内容有待细化。通商交涉本部长安德根表示，将继续与阿方磋商，争取在出口和投资方面收获更具体的成果。政府还将向沙特阿拉伯等其他中东国家派遣经济合作团，进一步扩大引资活动的范围。