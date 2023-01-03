2月韩50万青年无业休息 为历年最高纪录

韩国国际广播电台报道：韩国统计厅的调查结果显示，2月有将近50万名青年既不工作、也不求职，为该调查实施以来的最高纪录。统计厅实施的经济活动状态调查显示，49.7万名青年处于“休息”状态，较一年前增长9.9%，是2003年1月该统计实施以来的最大值。既不处于就业状态、也不进行积极的求职活动的非经济活动人口被划分为育儿、家务、求学、身心障碍、其他等类型，“休息”属于其他类。这一概念与就业准备、入学准备、等候入伍等状态不同，仅指既不就业、也不求职的休息状态。回答“休息”的15-29周岁青年持续增加，2020年2月超过43万人，2021年和去年分别突破44万人和45万人。统计厅去年8月对“休息”的原因展开调查，结果显示，39.4%的应答者表示“身体不好”，18.1%的应答者则表示“找不到符合要求的就业岗位”。该调查针对所有年龄段人群实施，因此可以推断青年人群中回答“身体不好”的比例更低，“找不到符合要求的就业岗位”的比例更高。2月青年就业人口为385.3万人，较一年前减少12.5万人，减少数量为2021年2月以来的最大值。青年就业率为45.5%，同比下滑0.4个百分点，时隔两年转为减少势头。