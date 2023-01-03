北韩连批联合国安理会北韩人权有关会议

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韩国国际广播电台报道：北韩连续发布三份声明和谈话，就联合国安理会最近召开关于北韩人权问题的闭门会议强烈谴责美国和联合国。据北韩官方媒体朝中社19日报道，北韩常驻联合国代表团发布媒体声明称，美国卑劣的“人权”施压闹剧是对我国尊严、自主权的粗暴侵犯和严重挑战，我方予以坚决谴责和抵制。声明还称，联合国机构不应被滥用为美国任意向其不满意的自主主权国家施加压力、威胁和恐吓的政治手段，朝鲜民主主义人民共和国有着坚决、明确的应对决心，将使用最强有力的手段惩戒非法无理的“人权”阴谋。北韩外务省负责国际机构工作的副相金仙景发布声明称，古特雷斯的行为非但对缓解韩半岛及地区紧张局势毫无帮助，还火上浇油，对此予以强烈谴责和全面抵制。北韩外务省国际机构局局长赵哲洙也在谈话中谴责美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在毫无正当理由、非法召集的联合国安理会所谓会议上冒犯北韩。当地时间17日，安理会在联合国总部召开关于北韩人权问题的非正式磋商。会议由美国和阿尔巴尼亚主持、韩国和日本联合支援，美国常驻联合国代表格林菲尔德在会上表示，北韩的人权侵犯问题十分严重，且与大规模杀伤性武器、弹道导弹开发存在直接关联。联合国北韩人权状况特别报告员伊丽莎白·萨尔蒙出席会议并就北韩人权情况做报告。她敦促联合国安理会推动在国际刑事法院起诉北韩人权侵犯犯罪活动责任人。另外，两名脱北者出席当天的会议，就北韩人权侵犯情况作证，并呼吁国际社会予以关注。曾是北韩高级官员子女的李瑞贤（音）表示，如今金正恩是北韩唯一享有自由的人，这个独裁者享受着奢侈生活，却将枪口指向自己的国民。另一名脱北者约瑟夫·金表示，在北韩和中国有数百万连安身之处都没有的北韩人，不能将人权和安全区分看待。