韩晚婚盛行 40-44岁新娘多于20-24岁新娘

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韩国国际广播电台报道：随着韩国晚婚现象逐渐盛行，40-44岁新娘人数多于20-24岁的新娘。20日，统计厅国家统计门户网站（KOSIS）的数据显示，去年40-44岁女性中有10949人登记结婚，多于20-24岁女性（10113人）。这是40-44岁女性结婚人数连续第二年多于20-24岁女性。2021年，40-44岁女性结婚人数为10412人，自1990年相关统计实施以来首次超过20-24岁女性（9985人）。所有年龄段的结婚人数从1997年的38.8960万人减少至2022年的19.1690万人，减幅为51%。其中20-24岁女性的结婚人数从13.6918万人骤减至10113万人，减幅达93%。同一时期，40-44岁女性的结婚人数从7322人增至10949人，增幅为50%。分析认为，20岁年龄段女性人口的减少是出现这种现象的主要原因。从各年龄段的居民登记年中人口数（年初和年底居民登记人口的算数平均）来看，20-24岁女性从1997年的204.7万人减至2022年的144.9万人，减幅为29.2%。40-44岁女性则从168.2万人增至195.6万人，增幅为16.3%。婚姻观念的改变也是原因之一。去年统计厅的社会调查显示，仅有35.1%的20-29岁女性认为必须结婚，在除10-19岁（29.1%）外的各年龄段中最低。40-49岁女性的这一比例为42.3%。此外，步入社会的年龄推迟等也是晚婚现象增加的原因。叠加婚姻价值观的变化，“女大男小”夫妻占比创下了相关统计实施以来的最高值。去年女方年长的初婚夫妻占比19.4%，同比上升0.2个百分点。