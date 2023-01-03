韩首枚民营运载火箭在巴西发射 飞行4分33秒

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国航空初创企业INNOSPACE宣布，该公司自主研发的运载火箭“韩光-TLV”于当地时间19日下午2时52分（韩国时间20日凌晨2时52分）在隶属于巴西空军的阿尔坎塔拉发射中心发射。该火箭是用于检验发动机性能的试验火箭。巴西空军表示，“韩光-TLV”搭载巴西制造的载荷体飞行了4分33秒，此次发射任务在两国合作下取得成功。INNOSPACE表示，正在确认发动机飞行性能检验任务和载荷任务是否成功，将在综合分析飞行数据后公布结果。根据肉眼观测到的情况，火箭正常发射，具体数据分析工作有望在次日上午结束。巴西空军公开的视频显示，“韩光-TLV”在倒数读秒结束后正常升空。当地人拍摄的YouTube视频也显示，“韩光-TLV”笔直地直冲云霄。“韩光-TLV”旨在检验将配备至卫星运载二级火箭“韩光-NANO”的混合动力发动机的飞行性能。“韩光-TLV”为高16.3米、直径1米、重8.4吨的单级火箭，配备一台发动机。火箭搭载了巴西空军下属航空航天科技部(DCTA)自主研发的惯性导航系统“SISNAV”。INNOSPACE原定于当地时间8日发射“韩光-TLV”，但在起飞10秒前因技术问题自动中断发射流程。