联合国安理会商讨北韩发射洲际弹道导弹问题无果而终

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会举行公开会议，就北韩近期试射洲际弹道导弹（ICBM）问题进行了讨论，但会议无果而终。当地时间20日在美国纽约联合国总部举行的此次会议中，韩国、美国、日本和西方国家谴责北韩接连进行弹道导弹挑衅，敦促安理会采取行动。此次会议是在安理会理事国美国和日本以及非理事国韩国的要求下举行的，但中国和俄罗斯在此次会议中仍反复主张北韩的挑衅是对韩美联合军演等采取的正当应对措施，与西方对立。对此，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德表示，虽然安理会的两个理事国认为我们应继续保持沉默，但安理会的沉默无法起到作用。从2月底开始再次推进发布安理会主席声明的托马斯-格林菲尔德表示，安理会针对北韩每次发射洲际弹道导弹发布决议是适当的应对措施。托马斯-格林菲尔德谴责中国和俄罗斯保护北韩政权，助长了北韩发射弹道导弹的行为。托马斯-格林菲尔德表示，如果北韩在中国边境进行核试验，可想而知将会发生什么事情，再次敦促中国采取行动，并呼吁北韩实现完全、可验证和不可逆转的无核化，所有理事国支持发布主席声明。韩国常驻联合国代表黄浚局以利害当事国代表的身份出席了会议。黄浚局表示，我们用最强烈的措辞谴责北韩持续发射弹道导弹，安理会应就北韩继续违反国际义务追究其责任。