韩总统室对日媒不实报道韩日首脑会谈结果表遗憾

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室就日本媒体不实报道韩日首脑会谈结果表示，外交部门已对此表示遗憾，并要求日方防止再次发生类似情况。总统室有关人士20日在龙山总统室对记者说，我们已明确表示，在韩日首脑会谈上未曾讨论过独岛和慰安妇问题。这位人士说，在没有任何根据的情况下大肆进行相关报道，被发现不属实后便缩头缩脑，日本媒体或许如此，但希望韩国媒体不会这样做。在提及限制日本水产进口问题时，这位人士说，无法公开两位首脑在会谈中是否具体谈到该问题，不过在日本其他政界人士拜访尹锡悦总统时曾提及限制日本水产进口问题。韩国政府的立场十分明确，若危及我国国民的安全和健康，绝对不能予以接受。这位人士还说，在与日本政界人士的对话中，95%的日方人士对韩国政府为解决被强征劳工问题做出决断、举行韩日首脑会谈表示了感谢，并显示出合作意志。其余5%的人士则表达了个人所属地区或政党的立场。这5%的人士旨在操纵舆论，这种情况在韩国也有。对于过分的部分，我们已通过外交渠道表明了恰当立场。日本媒体此前报道称，在韩日首脑会谈中曾提及独岛主权和慰安妇问题协议等有关事宜。日本《产经新闻》21日还报道说，日本首相岸田文雄在会谈中要求韩方撤销对福岛水产的进口限制。