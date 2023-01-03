尹锡悦：韩日关系必须超越过去 实现双赢

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦日前表示，如今，韩日关系必须超越过去、予以改善。尹锡悦说，我们率先做出行动，日本也会予以呼应。我们不应刺激反日情绪、将其用于国内政治。据KBS记者报道，尹锡悦日前表示，必须牢记过去，但不能受到束缚，如今的韩日关系必须超越过去。美中两国竞争、全球供应链危机、北韩加剧核威胁等增加了韩日合作的必要性。尹锡悦说，韩日关系可通过共同努力发展成为收获更多的双赢关系，也必须实现这种关系。在谈到韩日关系改善的益处时，尹锡悦提到了共同应对资源武器化、共同进军国际市场、搞活内需、加强安全等。尹锡悦说，成为改善韩日关系基础的被强征劳工问题解决方案——第三方代偿是一个能同时满足《韩日请求权协定》和大法院赔偿判决的折中方案。尹锡悦说，虽然可以为了眼前的政治利益而放任韩日关系，但没有选择这样做，强调自己做出了“决断”。尹锡悦说，我认为，如果试图刺激敌对民族主义和反日情绪，将其用于国内政治，等同于背弃了作为总统的职责。对于有意见批评政府提出的被强征劳工问题解决方案，尹锡悦表示，目前有一股势力喊着“反日”口号，以获取政治利益。他说，上届政府搁置了韩日关系。尹锡悦还反驳“日本没有道歉”的指责称，日本已数十次就历史问题表示反省和道歉，这次也表明了继承立场。尹锡悦说，如果韩国率先清除改善韩日关系的绊脚石，日本也一定会予以响应。总统室当天现场直播了尹锡悦在国务会议中作出的上述发言。尹锡悦在23分钟的发言中，使用长达20分钟的时间谈及了韩日关系相关内容。