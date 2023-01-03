韩首枚民营运载火箭发射成功

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韩国国际广播电台报道：韩国民营企业独自研发的首枚运载火箭“韩光-TLV”20日凌晨在巴西空军航天中心发射成功。在全世界卫星发射需求不断增加的情况下，当天的成功发射是否能成为韩国国内民营航天运载火箭产业的信号，备受关注。据KBS记者报道，喷射出一股白烟与火花的火箭以强劲的姿态直奔天空。该火箭是由韩国民营企业INNOSPACE历时五年多的时间独自研发的“韩光-TLV”。火箭长16米，相当于6层公寓楼的高度。箭体上搭载了结合固体燃料和液体燃料优点的15吨级混合火箭发动机，这在国内尚属首次。经确认，此次发射的是旨在验证发动机性能的试验用发射体。火箭在发射后朝向太空飞行了4分33秒。从去年年底开始，INNOSPACE与为此次发射提供场地的巴西空军一起进行了数次准备和延期，最终进行了发射。巴西空军上校罗德里戈·何塞·庞特斯表示，巴西空军阿尔坎塔拉发射中心的所有成员都参与了此次发射，这也为我们提供了取得更大发展的机会。INNOSPACE方面表示，以这次试射为基础，明年计划发射搭载小型卫星的“韩光-NANO”火箭。随着卫星需求的不断增加，据展望，世界航天发射市场规模预计将从去年的18万亿韩元增加到2029年的40万亿韩元以上。除了政府主导研发“罗老”号、“世界”（Nuri）号运载火箭之外，国内民营企业也开始正式进入小型航天发射体市场。INNOSPACE公司代表金秀钟（音译）说，在试射过程中获得的宝贵经验和技术将成为今后公司的核心技术力量。可以说，飞行性能试验是确保运载火箭自主研发技术的重要研发阶段。INNOSPACE将在与巴西空军一同对此次飞行资料进行综合分析后，宣布此次试射取得成功。【资料】阿尔坎塔拉发射中心始建于1982年，占地520平方公里，它坐落于巴西西北部马拉尼昂州的大西洋海岸线上，隶属巴西空军，阿尔坎塔拉发射中心是世界上距离赤道最近的发射基地，这为其有效执行载荷发射任务带来了极大的成本优势。除了节约成本之外，阿尔坎塔拉发射中心的地理位置还具备拥有进一步向外扩展空间的优势。因为它所在的巴西东北部的马拉尼昂州地广人稀，不会像其他发射中心那样经常面临周围居民区密集的困扰。