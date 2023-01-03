韩美同盟70周年 将举行丰富多彩的纪念活动

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韩国国际广播电台报道：今年迎来韩美同盟70周年，韩国外交部门将举行展望韩美同盟发展和未来愿景的各种纪念活动。外交部22日表示，活动将着重于回顾一直以来韩美同盟所取得的成果、确认跃升为“全球全面战略同盟”的同盟发展、与青年一代一同展望韩美同盟的未来愿景，并介绍了今后计划举行的纪念活动 。尹锡悦总统4月底对美国进行国事访问之前，将举行韩美专家确认韩美同盟70周年所取得的成果、讨论综合合作方案的活动。4月中旬，由韩国国际政治学会、美国战略与国际问题研究中心(CSIS)等共同主办的“韩美同盟过去70年，未来70年”政策论坛将在美国华盛顿举行，两国前任和现任政府人士和专家将就尹锡悦对美国进行国事访问的意义和期待取得的成果进行讨论。韩国国际交流财团和哈佛大学贝尔弗中心将于4月在美国哈佛大学共同举办韩半岛安全峰会。外交安全和经济、技术、网络安全领域的专家将在活动中共同摸索扩大两国安全合作的方案。另外，两国还将共同举行体现韩美同盟超越军事安全领域，扩大至经济安全、尖端技术和未来产业、应对地区和全球挑战课题领域的活动。具体包括今年上半年韩国与驻韩美国商会共同主办的韩美经济伙伴关系恳谈会、下半年韩国与美国国务院共同主办的韩美同盟70周年纪念民官联合论坛等。在民官联合论坛中，将就两国经济安全、技术同盟的具体合作方案进行讨论。