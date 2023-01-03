美国务卿：一旦中国武器援俄 将和同盟讨论制裁方案

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韩国国际广播电台报道：美国国务卿布林肯表示，一旦中国向俄罗斯援助武器，将和同盟国一道讨论制裁措施。目前中国尚未向俄罗斯援助武器，不过分析认为，美国所说的同盟国很可能包括韩国。布林肯在美国参议院表示，一旦中国向俄罗斯提供武器援助，将和同盟国讨论制裁方案。一位参议院议员提问称“制裁若要取得效果，欧洲、韩国、日本等民主主义伙伴国家是否也应参与？”，布林肯在回答该问题时作出了上述表示。布林肯说，美国和多国持续就中国武器援俄时应采取的措施进行讨论，希望中国不仅已从美国，也从其他国家那里听到了一致的立场。不过布林肯指出，尚未发现中国在习近平访问莫斯科后做出武器援助等越线行为。布林肯对韩国、日本等亚洲地区同盟国对乌克兰的支持予以高度评价，并表示中国也在密切关注周围国家的行动。布林肯表示，在援助乌克兰的同盟国中有日本，韩国也很重要，澳大利亚同样如此。所有这些国家都认识到了援助乌克兰的重要性。若中国予以关注，就能够感受到全世界联合所产生的巨大力量。乌克兰战争爆发后，美国和同盟国持续交流中国动向，各国政府也向中国表达了反对武器援俄的立场。美国虽然未具体点名讨论对中国制裁方案的同盟国具体包括哪些，但大部分观察认为，作为亚洲主要同盟国的韩国将包含其中。