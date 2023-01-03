韩美29日-30日共同举办第二届民主峰会

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韩国国际广播电台报道：由美国主办、韩国共同举办的第二届民主峰会将于3月29日-30日以视频方式举行。美国白宫国家安全委员会高级主任罗伯特·伯辛斯基22日在华盛顿媒体中心外媒记者会上公布了峰会的具体日程，并表示，峰会期间将公布旨在促进民主、增进人权的新提议。伯辛斯基还表示，其中还将包括对拜登总统在首届会议上公布的4亿美元基金的进一步补助，具体将用于支援自由独立的媒体、与腐败的斗争、支援民主主义和人权运动家等政策。美国总统拜登、联合国秘书长古特雷斯、韩国总统尹锡悦和其他共同举办国首脑将在开幕式上致贺词。共同举办国有韩国、荷兰、赞比亚和哥斯达黎加。尹锡悦将在峰会首日主持以“经济发展”为主题的会议，拜登将主持主题为“与世界性挑战有关的危机”的会议。峰会第二天将举行部长级会议，韩国将主办以“应对腐败”为主题的会议，美国贸易代表凯瑟琳·戴等将参加讨论。韩国总统室此前12日表示，拜登总统致函邀请尹锡悦总统主持民主峰会的一场会议。另外，台湾也将参加本届峰会。台湾于2021年12月参加了首届峰会，当时中国提出了强烈抗议。伯辛斯基表示，与第一届峰会相同，台湾也将参加第二届峰会，我方期待台湾在峰会期间参与多个主题的活动。民主峰会由拜登就任后推动举办，旨在遏制权威主义在全球各地的抬头、应对民主主义倒退。2021年举行的首届峰会邀请了包括韩国在内的110余个国家。由于峰会的主要目的之一在于遏制中国和俄罗斯，巴基斯坦、伊拉克、匈牙利等在人权和部分领域存在争议的国家也受到邀参加，引发了批评。