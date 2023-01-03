尹锡悦将在第二届民主峰会上强调为国际社会作贡献

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将主持29日举行的第二届民主峰会首场会议，并强调通过自由和繁荣的联合阵营为国际社会作贡献。国家安保室长金圣翰23日上午在龙山总统室记者会上表示，尹锡悦总统将主持主题为“与经济增长同步的繁荣”的首场会议。民主峰会2021年由美国发起，旨在讨论民主主义阵营面临的危机及应对方案。第二届峰会由韩国、美国、哥斯达黎加、荷兰、赞比亚联合举办，于29日至30日以视频方式举行。各国首脑出席的全体会议将于29日以视频方式进行，110余个国家的首脑和联合国等国际机构负责人受邀出席。尹锡悦、美国总统拜登等五个联合举办国首脑将致开幕贺词，随后举行由联合举办国首脑主持的五场会议。韩国还将在峰会第二天作为印太地区代表主办主题为“应对腐败所面临的挑战和成果”的地区性会议。地区性会议为部长级，共计四场，市民团体和学术界人士也将参加。金圣翰表示，尹锡悦总统主持此次会议将在国际舞台上展现韩国实践规范和价值的决心，成为提高国际领导力和国家地位的契机。金圣韩还强调，韩国在国际社会的帮助下克服了战争和贫穷、成为了民主发达国家，此次会议还具有分享发展经验、为国际社会作贡献的意义。金圣韩表示，此次会议将成为韩国在国际社会发挥领导力、为促进民主主义作贡献的里程碑，大部分印太地区国家将出席（韩国主办的）地区性会议，这将对推进韩国的印太战略起到帮助。