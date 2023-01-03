韩央行：房地产市场衰退导致建筑公司、非银行机构风险上升

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韩国国际广播电台报道：随着利率走高，韩国房地产市场持续低迷。韩国银行认为，部分建筑公司、信贷公司、储蓄银行的破产风险上升。韩国副总理秋庆镐强调，将保持警惕、加强管理，确保这类风险不扩散到金融市场。韩国银行公布的《金融稳定情况报告》显示，非银行机构的房地产投资项目有关贷款和担保额总计超过100万亿韩元。以去年9月底为准为115.5万亿韩元，其中贷款91.2万亿韩元、债务担保24.3万亿韩元。与2017年相比，保险公司的贷款和担保额增长1倍、证券公司增长0.6倍、信用卡等专业信贷金融机构增长3.3倍、储蓄银行增长1.5倍。另外，所有机构的延滞率（超过一个月未偿还本金和利息的客户所占比例）均有所上升。其中证券公司从2021年底的3.7%上升至去年9月的8.2%，上涨超过1倍。建筑公司的资金状况也出现恶化。对72家上市建筑公司的分析显示，18.1%的企业一年内即将到期的债务多于可兑现资产，较一年前（13.3%）有较大幅度的上升。其中32家建筑公司为房地产投资项目提供担保，3家的担保额为主权资本的逾2倍。若计入中期款贷款担保等其他债务担保，5家企业的或有债务为主权资本的逾5倍。美联储宣布加息后，负责经济事务的副总理秋庆镐主持召开紧急宏观经济金融会议并表示将保持警惕、关注有关情况。秋庆镐尤其强调，将予以切实管理，确保房地产企业、边际企业、背负重债者等较为脆弱的主体不发生危险。