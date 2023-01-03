韩美英海军陆战队实施联合搜索训练 北韩媒体谴责“双龙演习”

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、英国三国海军陆战队在“自由护盾”联合军演的最后一天举行了联合搜索训练。韩国海军陆战队23日表示，韩美英搜索部队于22日-23日在浦项市北区松罗面祖师里沿海地区实施联合搜索训练，此次训练是“双龙演习”的一部分，旨在加强联合作战执行能力。海军陆战队司令部特种搜索大队、海军陆战队第一师搜索大队、美国海军陆战队所属搜索部队、英国海军陆战队哥曼德部队的官兵参加训练。哥曼德部队是王室海军陆战队所属部队，主要执行特种作战任务。这是哥曼德部队首次参加在韩国举行的联合登陆演习“双龙演习”。另外，韩美向媒体公开了20日-23日在永平射击场实施的韩美联合兵种射击训练，陆军首都机械化步兵师、美军第二师和韩美联合师参加了训练。此次训练是韩美“自由护盾”联合军演野外实际机动演习的一部分。在训练中，韩美组建联合兵种部队，提高战时联合作战执行能力。K1A2坦克、K9A1自行火炮、美军“斯特瑞克”装甲车等100余件装备和800余名韩美官兵参加训练。北韩对外宣传媒体谴责韩美联合登陆演习“双龙演习”。北韩媒体“我们民族之间”23日刊文称，目前朝鲜半岛局势濒临爆发边缘，完全是因为美国和傀儡军政府的好战狂无时无刻不在进行北侵战争演习闹剧，美国和傀儡好战狂不断玩火，致使南朝鲜更深地陷入了安全动荡和战争的阴影之中。北韩一直以来对登陆演习极为敏感，很有可能以此次“双龙演习”为借口进行挑衅。