韩政府撤销针对日本出口限制措施的世贸组织诉讼

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韩国国际广播电台报道：韩国政府撤销了针对日本对韩出口限制措施的世贸组织诉讼。产业通商资源部23日表示，已撤销针对日本出口限制措施的世贸组织诉讼。此前，日本就氟化氢、氟聚酰亚胺、光刻胶三种产品对韩国实施出口限制措施。政府的这一措施是对日本政府新近采取措施的回应。日本政府决定本周内取消针对上述三种产品的对韩出口限制措施。日本于2019年7月对韩进行出口限制，同年9月韩国政府向世贸组织提起诉讼。产业部长官李昌洋22日在介绍访日成果的记者恳谈会上表示，日本取消出口限制措施、韩国撤销世贸组织诉讼的程序将在本周内完成。李昌洋还表示，政府将截至4月12日对《战略物资进出口告示》修订案进行行政预告，内容包括将日本重新列入战略物资出口优惠国待遇名单（“白名单”）。目前，美国、英国、法国等28个国家被归入相当于“白名单”的“甲（甲1）类地区”，仅日本被归为“甲2类地区”。产业部表示，将把甲1类和甲2类合并为甲类，恢复2019年7月前的状态。由此，对日出口战略物资的审批时间将从15天缩短至5天，所需提交资料也将简化。另外，政府表示，两国将继续通过出口管理政策对话，就日本将韩国重新列入“白名单”问题进行讨论。