北韩21日-23日实施核无人水下攻击艇水下爆炸试验

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韩国国际广播电台报道：北韩表示，在国务委员长金正恩的观摩下，分别进行了核无人水下攻击艇水下爆炸试验和战略巡航导弹核弹头模拟空中爆炸试验。北韩11年前开始着手研发水下核武器并进行了最终研发试验。这也是北韩首次对外宣布进行了水下核武器试验。据朝中社24日报道，朝鲜劳动党中央军事委员会21日-23日进行了新的水下攻击型武器体系试验。报道说，21日在咸镜南道利原郡海边投入训练的核无人水下攻击艇沿着设定在朝鲜东海的椭圆及"8"字形航向，在80-150米深处潜航了59小时12分钟，并于3月23日下午抵达模拟敌方港口的洪原湾水域目标点，完成水下爆炸试验。朝中社主张，试验结果显示，核无人水下攻击艇的所有战术技术参数和航行技术指标均准确无误，其可靠性和安全性得到了验证，其致命打击能力也得到了充分证实。朝中社还报道说，22日进行了旨在熟练掌握战略巡航导弹部队执行战术核攻击任务程序和步骤的发射训练。报道说，战略巡航导弹搭载了模拟核弹头的试验用装置，在咸镜南道咸兴市兴南区鹊岛洞发射的2枚“箭矢-１”型和2枚 “箭矢-２”型战略巡航导弹沿着在朝鲜东海设定的1500公里和1800公里的椭圆及“8”字形飞行轨道，分别飞行7557秒-7567秒和9118秒-9129秒，并命中目标。报道说，此次试验再次验证了核爆炸操纵装置和引爆装置的任务可靠性。