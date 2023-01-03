韩财长：韩日关系恢复有望带来巨大经济效应

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，韩日首脑会谈为恢复两国关系创造了契机，期待将对我国经济产生巨大的积极效应。韩日将启动有关部门协商，以通过将在龙仁建立的芯片集群具体实现两国供应链合作。与此同时，还将增加航班，促进双方人员交流。秋庆镐24日上午在政府首尔办公楼召开的紧急经济部长会议兼出口投资对策会议上表示，为尽快恢复韩日两国的关系，各部门制定了韩日首脑会谈经济领域的后续措施课题。秋庆镐表示，将积极推进为两国带来共同利益的新产业、共同投资、供应链领域的合作，建立两国海外基建订单机构间联络网，以共同进军建设、能源、智能城市等全球订单市场，并加快推进量子、航天、生物等新产业合作、风险投资和研发共同基金的筹措。同时还将增加游客互访，推进两国间人员交流。秋庆镐说，为实现每年一万名青少年和1000万名两国民众的交流，将尽早增加航班，并扩大韩日共同高等教育留学生交流项目以及韩日高中生、学术文化、青少年交流项目等其间有所减少的下一代交流。秋庆镐还说，将恢复因关系降温而中断的两国政府间30个以上的对话渠道，政府还将支援扩大和重启全国经济人联合会、大韩商工会议所等和日本经济团体间的经济界民间协商渠道。