北韩向东海发射弹道导弹 抗议韩美登陆演习

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部表示，北韩27日向东海发射弹道导弹。目前导弹型号不详，军方正对导弹的飞行距离、射高、射速等具体参数进行分析。此次是北韩今年第八次发射弹道导弹，距离上一次发射时隔仅八天。此前，北韩宣称进行“核弹头空中爆炸模拟试验”，从东仓里一带向东海发射了1枚被称为“北韩版伊斯坎德尔”的短程弹道导弹。这次发射是北韩对韩美联合登陆演习和美军航母部署韩半岛的抗议。北韩于3月9日即韩美“自由护盾”联合军演正式启动四天前发射了据称为“新型战术诱导武器”的短程弹道导弹；12日发射潜射巡航导弹；14日、16日分别发射短程弹道导弹和洲际弹道导弹；19日发射射程覆盖韩国全境的短程弹道导弹。另外，3月21日至23日，北韩先后发射核鱼雷和远程战略巡航导弹，加大了对韩国的核威胁。北韩将韩美战区级联合军演定义为“北侵演习”，提出强烈抗议，并大力谴责3月20日启动的韩美联合登陆演习“双龙演习”。预测认为，随着韩美大规模联合登陆演习的实施和美军航母的部署，北韩有可能进行发射固体燃料洲际弹道导弹、以正常角度发射洲际弹道导弹、发射军事侦察卫星等挑衅，进一步加剧紧张局势，甚至不排除根据政治需要实施第七次核试验的可能性。