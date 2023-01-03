韩去年新生儿中头胎占比创新高

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韩国国际广播电台报道：随着生育率的持续下滑，独生子女在韩国越来越常见。在去年的新生儿中，第一胎占比突破60%。分析认为，只生一名子女的想法在韩国社会日渐普遍。对于已有一名子女的父母来说，生育第二胎并非一个轻易就能做出的决定。居住在首尔市麻浦区的刘善俊（音）表示，“养育孩子所需的费用和时间比以前更多了。”在育儿的同时还需兼顾工作，也构成了巨大的压力。来自首尔龙山区的李美爱（音）说，“一年的育儿假结束后就要回归岗位，但是要找到一整天都能寄托孩子的托儿所并不容易。”另外，父母需要使用育儿假的情况不少，但却不能不顾及上司和代自己工作的同事的眼色。一项对1000名上班族实施的问卷调查显示，超过一半的应答者表示无法自由使用育儿假，这种情况在非正式员工和小型企业中尤为突出。面对着连育儿假都无法放心使用的现实，生育第二、第三胎成为了一个艰难的抉择。统计显示，在去年的新生儿中，第一胎占比有史以来首次超过60%。第二胎、第三胎及以上的占比则出现大幅下滑。专家强调，要缓解这种情况，育儿环境必须得到改善。梨花女大社会福利学教授郑益仲指出，只有令人们感受到工作和家庭完全能够兼顾，才有可能提高第二、第三胎的生育比例。去年韩国总和生育率为0.78，为历年最低纪录。由于越来越多的人不再认为婚后必须生育子女，预计今后低生育率现象将进一步加剧。