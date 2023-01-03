Terra创始人权道亨拟就法院延长拘留期决定提起上诉

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在黑山共和国被捕的Terraform Labs代表权道亨（32岁）计划对当地法院延长拘留期30天的决定提起上诉。据黑山共和国一家媒体当地时间25日报道，权道亨代理律师表示，将在规定时间内对法院延长拘留期的决定提起上诉。前一天，位于黑山共和国首都波德戈里察的当地法院命令延长对权道亨及其亲信韩某的拘留期。法院认为，二人的居住地在新加坡，存在潜逃可能，且身份未得到验明，决定延长对二人的拘留期。3月23日，权道亨和韩某持哥斯达黎加伪造护照试图在波德戈里察国际机场搭乘前往阿联酋迪拜的航班，随后被当地警方逮捕并拘留。虚拟货币Terra和Luna暴跌事件发生前，权道亨于去年4月前往新加坡，随后经由迪拜潜逃至塞尔维亚后，又试图从邻国黑山共和国潜逃至迪拜。黑山共和国允许对嫌疑人进行最长72小时的拘留。波德戈里察检方向法院申请延长拘留期，法院经过嫌疑人审问后批准了检方的申请。在审问过程中，法院驳回了权道亨以不提供韩语翻译为由提出的司法部回避申请。法院表示，确认权道亨对英语有理解能力。对于法院的决定，权道亨代理律师表示，司法部门不提供当事人的母语翻译，剥夺了当事人的防御权，将在规定时间内提起上诉。黑山共和国警方在逮捕权道亨一天后就宣布以涉嫌伪造公文罪起诉二人。黑山共和国对伪造护照等管辖权内的刑事案件进行自主审理，若权道亨方面予以法律应对，预计需要相当长一段时间才能做出最终判决。目前韩国和美国均致力于引渡权道亨。不过权道亨很有可能对黑山共和国司法部门的引渡决定提起上诉，预计近期被遣返回国的可能性不大。