韩化妆品业现复苏迹象 对中国以外地区出口持续增长

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韩国国际广播电台报道：化妆品是受到新冠疫情直接冲击的行业之一。不过今年市场对化妆品行业复苏的期待高涨，政府也将化妆品指定为今年的朝阳出口产品。此外，化妆品市场格局发生了变化，不再只依赖中国市场。这是一家研发化妆品并向跨国品牌供货的企业，在新冠疫情暴发前，中国市场占据了其海外销售额的一半以上。不过最近这家企业开始积极进军东南亚等新兴市场，印度尼西亚地区的销售额在一年间增长了70%。企业负责人表示，东盟是韩妆最流行的地区，我们希望将韩妆推广到美国、东盟、乃至欧洲地区。由于中国市场销售额占比快速下滑，企业纷纷将视线转向亚洲其他国家。去年上半年，韩国化妆品对中国出口时隔11年出现下滑。除了新冠疫情封城措施的影响之外，中国国内“国潮”的盛行推动其本土产品的消费猛增。同一时期，韩国化妆品对美国、日本等国的出口则持续增长。在电商出口领域，韩国化妆品占据的市场份额最大，其中对日、对美出口已远远超过对中国出口。专家指出，线上市场占比大幅上升，使得打入海外市场比过去更为容易，中国以外的国家对我国文化内容和产品的关注度也出现了上升。政府将化妆品指定为今年的朝阳出口产业，并计划在东南亚等韩流人气较高的地区扩大对韩妆的营销支援。