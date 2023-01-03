韩外长：将加强驻外使领馆作为出口前沿阵地的作用

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振强调“营销外交”的重要性，表示将加强所有驻外使领馆作为出口前沿阵地的作用，展开提振经济的外交。朴振27日上午出席在位于首尔市钟路区外交部办公楼举行的2023驻外使领馆负责人会议。他在开幕词中指出，我们生活在经济即安全、安全即经济的无限竞争时代。朴振指出，外交部总部和169个驻外使领馆应展开有机合作，在核电、军工、建设、成套设备领域带头展开“营销外交”。朴振强调，各使领馆负责人应积极行动，争取实现2026年跻身五大贸易强国、2027年跻身四大军工出口国、2030年出口十座核电站的目标。朴振还提到尹锡悦总统1月在达沃斯论坛上自称为“大韩民国1号营销员”，并表示自己是外交部1号营销员，在座的各位是驻派国1号营销员。另外，朴振表示，最重要的伙伴关系是韩美同盟。4月尹锡悦总统对美国的国事访问将成为韩美同盟走向未来、发展为行动的同盟的历史性里程碑。通过此次访问，将制定有实效性的延伸威慑强化方案，应对北韩的核导威胁。朴振就韩日关系指出，韩国和日本不再是弱者和强者的关系，而是平等的关系，应切断彼此反目和冲突的恶性循环，扩大共同利益，合作发展面向未来的新型伙伴关系。朴振就韩中关系表示，今年是韩中建交31周年，应稳定展开两国高级别交流，基于国际规范和规则追求共同利益，扩大并加深两国合作的广度和深度。